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Владимир Бортко о своих сегодняшних жизненных позициях

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(12:27 / 90.37Mb / просмотров видео: 503)

Владимир Бортко в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь рассказал о своем отношении к Воланду, Каифе и о том, что ожидает всех нас впереди.

Sputnik Беларусь.

Все звания и регалии кинорежиссера, заместителя председателя Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации Владимира Бортко можно перечислять очень долго, но перечислить знаковые фильмы мэтра просто необходимо: "Блондинка за углом", "Собачье сердце", "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Петр Первый" и многие другие, ставшие советской и постсоветской киноклассикой. 

Сегодня многие недоумевают по поводу того, как Бортко, который снял "Собачье сердце", может представлять в Госдуме России КПРФ и придерживаться "сталинских" взглядов.

Чтобы понять нынешнюю жизненную позицию культового режиссера, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов отправился на разговор с Владимиром Владимировичем, а учитывая повышенный интерес к нему со стороны белорусских СМИ (девять интервью в день!), сразу договорились избегать вопросов на тему "ваши творческие планы" и прочие. Поэтому говорили о современном либерализме, касались особенностей шведской модели социализма, можно ли считать Тараса Бульбу коммунистом и что такое коммунизм вообще — цель или процесс? Почему Бортко, будучи атеистом, взялся за съемки "Мастера и Маргариты"? Какое впечатление производит на него сегодняшняя Беларусь? Эксклюзивное интервью народного артиста России Владимира Бортко смотрите на видео.



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