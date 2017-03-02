Показ коллекции одежды Айшат Кадыровой

Пока 11-летняя участница нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится покорить зрителей и жюри, в ее родном городе Очамчыра друзья в поддержку юной певицы провели акцию.
Художник-постановщик РУСДРАМа Архип Лабахуа изготавливает декорации и кукол для спектаклей Русского академического театра драмы.
Sputnik побывал за кулисами Русского театра драмы Абхазии и увидел, как создаются декорации и костюмы к спектаклям.
Владимир Бортко в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь рассказал о своем отношении к Воланду, Каифе и о том, что ожидает всех нас впереди.