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Показ коллекции одежды Айшат Кадыровой

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(0:32 / 3.57Mb / просмотров видео: 491)
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Восемнадцатилетняя дочь главы Чечни, директор модного дома Firdaws Айшат Кадырова представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды.



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