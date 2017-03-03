23:01 03 Марта 2017
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Тренажеры для Ахры и друзей: как открывали спортзал для инвалидов в Сухуме

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(1:45 / 12.52Mb / просмотров видео: 8)
SputnikЗафас Гамгия, Амра Амичба
© Sputnik. Зафас Гамгия, Амра Амичба

Часть административного помещения АИС в Сухуме переоборудована для нового тренажерного зала, где проходят реабилитацию люди с инвалидностью.

Он оснащен различными тренажерами, в том числе тренажером Бубновского, тренажером по системе Дикуля, есть параподиум, два вида вертикализатора для взрослых и детей.

При тренажерном зале есть и специальный санузел для  людей с инвалидностью, оборудованный поручнями. В Абхазии такой есть только в одном месте, в заведении фастфуда в Сухуме.

По словам Алхаса Тхагушева, в АИС проходит всесторонняя реабилитация.

"Стремимся помочь людям с инвалидностью  интегрироваться в жизнь, быть активными, чтобы могли чего-то добиваться, — сказал Тхагушев.   — Открывая зал, надеемся, что мы, а в дальнейшем государство и общественные организации, сможем обеспечивать хороший уровень реабилитации. У нас большой рекреационный потенциал, который мы, к сожалению, не используем. Мы надеемся, что дальше все будет развиваться".

Вот уже в течение пяти лет 39-летний Ахра Дбар каждый день посещает тренажерный зал АИС. В результате несчастного случая лишился возможности ходить.

"Я ремонтировал машину, и придавило меня. Диагноз — компрессионный перелом двенадцатого позвонка, сдавливание спинного мозга и разрыв связок. Нужно заниматься физиотерапией, чтобы восстановиться. Спинной мозг постепенно сам восстанавливается, так врачи говорят", — сказал Ахра.

Он с сожалением заметил, что не у всех есть возможность посещать  тренажерный зал и ездить из других городов в Сухум.

В тренажерных залах при Ассоциации "Инва-Содействие" проходят реабилитацию люди с проблемами здоровья после ДТП, инсультов и других происшествий, а также дети с разными формами ДЦП.

Подробнее об этом читайте здесь >>



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