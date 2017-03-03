23:01 03 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Видео

Съемка с дрона в освобожденной от боевиков Пальмире

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:51 / 5.68Mb / просмотров видео: 49)
РИА Новости.
© РИА Новости.

Армия Сирии при поддержке ВКС России завершила операцию по взятию Пальмиры. Кадры с дрона.



Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
Народные танцы, костюмы и деревянные колотушки: концерт "Гагрипш"
Всем привет, я Валерия: конкурсантка Ты супер! обратилась к зрителям
Всем привет, я Валерия: конкурсантка "Ты супер!" обратилась к зрителям
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia