Съемка с дрона в освобожденной от боевиков Пальмире

Динамика собираемости платежей за потребленную электроэнергию недостаточна для надежного электроснабжения потребителей, сказал на пресс-конференции в Sputnik глава "Черноморэнерго" Аслан Басария.
Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия и замминистра Батал Кобахия на пресс-конференции рассказали про разрабатываемый ими закон об охране нематериального культурного наследия.
Часть административного помещения АИС в Сухуме переоборудована для нового тренажерного зала, где проходят реабилитацию люди с инвалидностью.
Первое выступление участницы от Абхазии Валерии Адлейба на новом музыкальном шоу "Ты супер!" можно будет увидеть на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и канале НТВ в субботу, в 20:00.