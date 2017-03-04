Участница шоу "Ты супер" Валерия: выход в следующий тур отмечу сном

Абхазию на новом музыкальном проекте "Ты супер!" представила 11-летняя Валерия Адлейба.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

Для Валерии, как и для многих конкурсантов проекта, это была первая большая сцена. Юная певица поделилась своими эмоциями после выступления.

"Чуть с ума не сошла. Я смотрела вниз, на пол, чтобы не смотреть на них. Потом я случайно посмотрела на них — и первая кнопка, подумала, все нормально, а потом и другие. Но я не сбилась, меня за это похвалили", – сказала Адлейба.

На вопрос, как будет отмечать юная певица выход во второй этап, Валерия ответила, что пойдет спать.

Наблюдать выступления юных конкурсантов можно на канале НТВ и на сайте информационного агентства и радио Sputnik. Через специальное приложение "Ты супер!" для iOS или Android можно будет проголосовать за понравившихся участников.

Продолжение шоу "Ты супер!" смотрите в субботу 11 марта, в 20:00.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.