Аэропорт в Пальмире. Кадры

Штурмовые отряды сирийской армии взяли под контроль аэропорт Пальмиры, уничтожив последние очаги сопротивления ИГ (Террористическая организация, запрещенная в России) после освобождения города.

Правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ 2 марта полностью освободили Пальмиру и ее историческую часть. Штурм самого города длился меньше суток и завершился с минимальными потерями со стороны армии и ее союзных сил.

Террористы из группировки ИГ, (Террористическая организация, запрещенная в России) потеряв контроль над всеми господствующими высотами еще в ночь на четверг, начали в спешном порядке бежать из Пальмиры. После зачистки города сирийская артиллерия продолжила наносить удары по террористам и их автоколоннам к северу от Пальмиры