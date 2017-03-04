15:26 04 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
Поиск
Видео

Аэропорт в Пальмире. Кадры

Получить короткую ссылку
4 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:49 / 5.06Mb / просмотров видео: 49)
RUPTLY
© RUPTLY.

Бойцы сирийской армии полностью освободили от террористов ИГ (Террористическая организация, запрещенная в России) гражданский аэропорт на востоке Пальмиры. Смотрите на видео, что осталось после ухода из него боевиков.

Штурмовые отряды сирийской армии взяли под контроль аэропорт Пальмиры, уничтожив последние очаги сопротивления ИГ (Террористическая организация, запрещенная в России) после освобождения города.

Правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ 2 марта полностью освободили Пальмиру и ее историческую часть. Штурм самого города длился меньше суток и завершился с минимальными потерями со стороны армии и ее союзных сил.

Террористы из группировки ИГ, (Террористическая организация, запрещенная в России) потеряв контроль над всеми господствующими высотами еще в ночь на четверг, начали в спешном порядке бежать из Пальмиры. После зачистки города сирийская артиллерия продолжила наносить удары по террористам и их автоколоннам к северу от Пальмиры



Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Концерт хореографического ансамбля Гагрипш из Гагры в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба
Народные танцы, костюмы и деревянные колотушки: концерт "Гагрипш"
Всем привет, я Валерия: конкурсантка Ты супер! обратилась к зрителям
Всем привет, я Валерия: конкурсантка "Ты супер!" обратилась к зрителям
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia