Кадры с места крушения самолета ВВС Сирии

Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".
В субботу 4 марта состоялось первое выступление первого отборочного тура участницы из Абхазии в рамках международного вокального конкурса "Ты супер!".
Воспитанница Очамчырской школы-интерната Валерия Адлейба, участвующая в совместном проекте НТВ и Sputnik "Ты супер!", поделилась своими впечатлениями после успешного выступления в первом туре.
Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с большим успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".