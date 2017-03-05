15:11 05 Марта 2017
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Кадры с места крушения самолета ВВС Сирии

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(0:48 / 5.17Mb / просмотров видео: 332)
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На юге Турции в провинции Хатай потерпел крушение самолет сирийской армии, пилот катапультировался и приземлился на территории Турции.



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