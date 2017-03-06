Митинг в поддержку жителей Донбасса в Москве

Аналогичные акции проходят во многих городах мира при поддержке Международного союза антифашистов.
Аналогичные акции проходят во многих городах мира при поддержке Международного союза антифашистов.
В женской колонии №2 под Бишкеком в преддверии 8 Марта прошел конкурс красоты и талантов.
Восстановление студенческого общежития Абхазского государственного университета началось в феврале 2016 года по российской инвестиционной программе.
В амфитеатре освобожденной от боевиков Древней Пальмиры прошел концерт национальной музыки в исполнении сирийских музыкантов. Смотрите на видео, как артисты пели и играли на инструментах.
Участница из Абхазии 11-летняя Валерия Адлейба с успехом перешла во второй тур детского вокального конкурса "Ты супер!", исполнив песню Лары Фабиан "Adagio".