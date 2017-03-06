18:26 06 Марта 2017
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Митинг в поддержку жителей Донбасса в Москве

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(0:42 / 4.62Mb / просмотров видео: 255)
RUPTLY
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Десятки человек пришли в столичный парк "Сокольники", чтобы принять участие в международной акции "Останови геноцид жителей Донбасса".

Аналогичные акции проходят во многих городах мира при поддержке Международного союза антифашистов.



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