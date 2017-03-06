В женской колонии под Бишкеком в преддверии 8 Марта прошел конкурс красоты

Sputnik Кыргыстан.

Такие мероприятия в виде концертного номера и тематической сценки проводятся ежегодно. Руководство колонии объявило благодарность всем участникам с занесением в личные дела и наградило грамотами. Некоторые заключенные получили финансовую поддержку в размере 300 и 150 сомов, кому-то дали дополнительные свидания.

Каждый отряд женской колонии №2 должен был подготовить несколько творческих номеров: приветствие, интермедия-сценка и творческий номер на выбор команды. Заключительным этапом конкурса стал показ платьев, которые осужденные шили в течение последнего месяца. В итоговом состязании, а также по общему количеству баллов победил отряд №4 женской колонии. Как рассказала заключенная, платье из роз команда шила несколько дней. "Наша команда побеждает уже не первый раз. Мы всегда прикладываем максимум усилий к подготовке, поэтому и оказываемся первыми. В нашем отряде 62 женщины, мы готовились все вместе, поэтому получилось такое чудесное платье из салфеток. На этот наряд у нас ушло в общей сложности около 2 тысяч салфеток", — поделилась заключенная. Девушкам подарили мясорубку, другим занявшим призовые места достались светильник и косметические средства.



