Поздравление с 8 марта на стене Кремля

В честь Международного женского дня в Доме Москвы показали шуточный спектакль по Чехову.
Концерт "Прекрасные абхазские женщины", посвященный Международному женскому дню, показали на сцене Госфилармонии в Сухуме.
Музыкант Алиас Думава рассказал о новой абхазской группе Red Rocks и премьерном рок-блюз-концерте, который пройдет 14 марта в Государственном русском театре драмы.
Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, депутаты Народного Собрания Абхазии Валерий Агрба и Ахра Бжания обсудили предстоящие парламентские выборы в республике во время видеомоста в пресс-центре Sputnik Абхазия.