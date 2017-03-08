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Поздравление с 8 марта на стене Кремля

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На стену Кремля спроецировали изображение российского флага из цветов с надписью: "Вам, любимые!"



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