From Russia With Love: россияне раздавали цветы в честь 8 Марта в европейских столицах

Российские активисты во Франции, Германии, Италии, Великобритании и США в рамках акции From Russia With Love дарили женщинам цветы. Смотрите на видео, как проходили акции в европейских столицах.
Российские активисты во Франции, Германии, Италии, Великобритании и США в рамках акции From Russia With Love дарили женщинам цветы. Смотрите на видео, как проходили акции в европейских столицах.
Президент России Владимир Путин обратился ко всем женщинам России с традиционным поздравлением с Международным женским днем. Глава государства отметил нежность, заботу и душевные качества женщин.
На стену Кремля спроецировали изображение российского флага из цветов с надписью: "Вам, любимые!"
В честь Международного женского дня в Доме Москвы показали шуточный спектакль по Чехову.
Концерт "Прекрасные абхазские женщины", посвященный Международному женскому дню, показали на сцене Госфилармонии в Сухуме.