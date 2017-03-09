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From Russia With Love: россияне раздавали цветы в честь 8 Марта в европейских столицах

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Российские активисты во Франции, Германии, Италии, Великобритании и США в рамках акции From Russia With Love дарили женщинам цветы. Смотрите на видео, как проходили акции в европейских столицах.



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