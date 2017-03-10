Девчонку c Кавказа поддержите: блогер из Казахстана спел Валерии Адлейба

Блогер из Казахстана записал видеообращение и спел свою мотивационную песню юной участнице международного конкурса "Ты супер!", 11-летней Валерии Адлейба. Видеообращение конкурсантке из Абхазии блогер выложил у себя на странице в социальной сети Instagram.

Девчонку с Кавказа поддержите, просит в видеообращении блогер из Казахстана.

"Валерия, ты молодец. За тебя болеет вся твоя страна и не только, еще Россия и Казахстан. Я сам – парень из Казахстана поддерживаю тебя. Ты обязана достичь высот на проекте "Ты супер!". Пусть эта песня будет мотивационной", – сказал блогер.

Участница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба уже во втором туре нового шоу.

Совместный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.