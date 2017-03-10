16:09 10 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Крушение вертолета в Турции. Кадры с места ЧП

Получить короткую ссылку
15 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(0:43 / 4.88Mb / просмотров видео: 194)
RUPTLY
© RUPTLY.

Жертвами крушения вертолета в пригороде Стамбула стали пять человек, сообщили местные власти.

По данным турецких СМИ, вертолет столкнулся в тумане с неработающей телевизионной мачтой.



Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Кролики и удавы в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа в Абхазском государственном молодежном театре
Их гипноз – это наш страх: "Кролики и удавы" в "молодежной" версии
Крушение вертолета в Турции. Кадры с места ЧП
Крушение вертолета в Турции. Кадры с места ЧП
Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление
Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление

Соцсети

Sputnikabkhazia