Крушение вертолета в Турции. Кадры с места ЧП

По данным турецких СМИ, вертолет столкнулся в тумане с неработающей телевизионной мачтой.
По данным турецких СМИ, вертолет столкнулся в тумане с неработающей телевизионной мачтой.
Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Записывайте видео со словами поддержки участнице шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба, размещайте на своих аккаунтах и ставьте хештег #ЛераТыСупер. Лучшее видео будет размещено на аккаунте Sputnik.
На сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля "Кролики и удавы" по мотивам повести Фазиля Искандера в исполнении Молодежного театра Абхазии, в четверг 9 марта.
Россия обеспечит инвалидов и пенсионеров бесплатными медпрепаратами, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов.
В ходе визита в Венесуэлу министр иностранных дел Даур Кове провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы Делси Родригесом Гомесом.