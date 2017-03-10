Крушение вертолета в Турции. Кадры с места ЧП

Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Записывайте видео со словами поддержки участнице шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба, размещайте на своих аккаунтах и ставьте хештег #ЛераТыСупер. Лучшее видео будет размещено на аккаунте Sputnik.