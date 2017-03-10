Трансляция завершена: пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Москве

Председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия рассказал о готовности проведения парламентских выборов.
Археологи обнаружили в Каире фрагменты статуи, относящейся к эпохе фараона Рамзеса Второго. Смотрите на видео, как выглядит находка.
О том, как готовилась программа "РУСДРАМ-опера" рассказали министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, гендиректор Русского театра драмы Ираклий Хинтба, артисты Саид Гобечия и Альдона Цкуа.
Жертвами крушения вертолета в пригороде Стамбула стали пять человек, сообщили местные власти.