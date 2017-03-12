Беспорядки в Батуми: били машины и забрасывали здание ГУВД петардами

В парламентских выборах принимают участие 137 кандидатов, из них 25 человек от политических партий.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Несмотря на запрет Минкультуры, в субботу 11 марта продолжили снос исторического здания турецких бань "Стамбул" 1913 года постройки.
Болельщики ФК "Ростов" устроили акцию гостеприимства перед матчем команды с "Манчестер Юнайтед" в Ростове-на-Дону.