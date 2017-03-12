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Беспорядки в Батуми: били машины и забрасывали здание ГУВД петардами

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(0:54 / 6.20Mb / просмотров видео: 24)
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Беспорядки вспыхнули в Батуми в ходе акции протеста, поводом к которой послужил штраф за нарушение ПДД, выписанный местному жителю. Смотрите видео с места событий.



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