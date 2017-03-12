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Жители Сухума рассказали, чего ждут от парламентских выборов

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Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)
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(2:08 / 17.78Mb / просмотров видео: 22)
Sputnik / Томас ТхайцукБадрак Авидзба
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

В парламентских выборах принимают участие 137 кандидатов, из них 25 человек от политических партий.

Многие выражали надежду на то, что будущий Парламент улучшит жизнь народа.

"В первую очередь Парламент должен решить проблемы, связанные с достатком людей. Должны быть увеличены зарплаты, надо наводить порядок в республике", — отметила Алла Цугба.

На голосование избиратели приходят в приподнятом настроении и с верой в то, что в Парламент придут люди, которым будут небезразличны нужды людей.

 "От Парламента я жду конструктивных решений, я верю, что у нас все будет хорошо. Ребята должны собраться, и, в конце концов, не надо ругани между властью и оппозицией, мы ведь одна нация. Надо жить мирно, тогда у нас все будет хорошо", — уверена избиратель Елена Ланина.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.

Темы:
Выборы в Парламент Абхазии (83)


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