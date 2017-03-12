Жители Сухума рассказали, чего ждут от парламентских выборов

Многие выражали надежду на то, что будущий Парламент улучшит жизнь народа.

"В первую очередь Парламент должен решить проблемы, связанные с достатком людей. Должны быть увеличены зарплаты, надо наводить порядок в республике", — отметила Алла Цугба.

На голосование избиратели приходят в приподнятом настроении и с верой в то, что в Парламент придут люди, которым будут небезразличны нужды людей.

"От Парламента я жду конструктивных решений, я верю, что у нас все будет хорошо. Ребята должны собраться, и, в конце концов, не надо ругани между властью и оппозицией, мы ведь одна нация. Надо жить мирно, тогда у нас все будет хорошо", — уверена избиратель Елена Ланина.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.