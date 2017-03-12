ЦИК Абхазии рассказал о явке на парламентские выборы

В 16 округах из 35 выборы в Парламент уже состоялись, сказала член Центральной избирательной комиссии Абхазии Елена Лабахуа.

"Общее число избирателей составляет 131 тысяча 529 человек. На 12 часов проголосовало 31 тысяча 141 человек, что составляет 23,9%. В 5 Сухумском и 14, 15, 19 и 20 округах в Сухумском районе в двух округах состоялись выборы, в Гулрыпшском районе в двух округах в Очамчырском районе практически во всех округах явка составила более 25%. В Ткурчале на одном округе явка состоялась, также и в Галском округе", — добавила она.

Никаких обращений в Центральную избирательную комиссию о нарушениях не поступало, сообщила Лабахуа.

Выборы в Парламент Абхазии проходят в 35 одномандатных избирательных округах 12 марта. Победившим будет признан кандидат, набравший в своем округе 50% плюс 1 голос. В случае если никто из соперников в округе не набирает более половины голосов, через две недели проводится второй тур. Выборы признаются состоявшимися при явке в 25%.