22:13 12 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

В глазах отчаянье, на шее шарф: Валерия Адлейба не смогла выступить в Кремле

Получить короткую ссылку
Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (63)
14310

Новости

Все новости
Все новости
(0:56 / 6.89Mb / просмотров видео: 46)
НТВ
НТВ

Участница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба из-за проблем с горлом не смогла выступить на праздничном концерте в Кремле.

"Так получилось, что у меня заболело горлышко. Я должна была петь, но из-за горлышка не получается", – сказал Валерия.

Однако за кулисами сцены происходили не менее интересные вещи, встречи со звездами российской эстрады, слова поддержки, советы и наставления.

"Получать удовольствие от выхода на сцену — это самое главное, не думать о волнении, а получать удовольствие. Получишь удовольствие, зритель моментально примет. Сегодня не получится, получится завтра", – сказал Филипп Киркоров.

Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Записывайте видео со словами поддержки участнице шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба, размещайте на своих аккаунтах и ставьте хештег #ЛераТыСупер.

Совместный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (63)


Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Савелий Читанава был участником ботанической экспедиции в высокогорное село Анхуа в 2004 году
"Путешествие" в мир Савелия Читанава
Инвалиды и переносные урны: наблюдатели поделились деталями выборов в Абхазии
Инвалиды и переносные урны: наблюдатели поделились деталями выборов в Абхазии
Идеальный депутат по мнению читателей Sputnik Абхазия
Каким должен быть идеальный депутат: выбор читателей Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia