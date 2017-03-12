В глазах отчаянье, на шее шарф: Валерия Адлейба не смогла выступить в Кремле

"Так получилось, что у меня заболело горлышко. Я должна была петь, но из-за горлышка не получается", – сказал Валерия.

Однако за кулисами сцены происходили не менее интересные вещи, встречи со звездами российской эстрады, слова поддержки, советы и наставления.

"Получать удовольствие от выхода на сцену — это самое главное, не думать о волнении, а получать удовольствие. Получишь удовольствие, зритель моментально примет. Сегодня не получится, получится завтра", – сказал Филипп Киркоров.

Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Записывайте видео со словами поддержки участнице шоу "Ты супер!" Валерии Адлейба, размещайте на своих аккаунтах и ставьте хештег #ЛераТыСупер.

Совместный проект "Ты супер!" Международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе.