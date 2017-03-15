Последствия снежного шторма в США: уборка улиц и игры в снежки

Смотрите на видео, какие последствия стихия оставила в разных городах.
Смотрите на видео, какие последствия стихия оставила в разных городах.
В Большом зале Кремля началась встреча президента Армении Сержа Саргсяна, находящегося в Москве с официальным визитом, с президентом РФ Владимиром Путиным.
При полном аншлаге в РУСДРАМе прошел первый дебютный концерт блюзовой группы Red Rocks.
В маленького робота, похожего на мультиварку, загружают напитки, затем он едет среди толпы и доставляет заказ адресату.
В Абхазии корреспонденты Sputnik Амра Амичба и Томас Тхайцук опросили прохожих и выяснили, что жители столицы знают об Эстонии.