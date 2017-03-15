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Последствия снежного шторма в США: уборка улиц и игры в снежки

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(1:23 / 9.27Mb / просмотров видео: 388)
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Снежный шторм пришел после аномально теплых для северо-востока США января и февраля, когда температура неоднократно поднималась выше 20 градусов по Цельсию.

Смотрите на видео, какие последствия стихия оставила в разных городах.



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