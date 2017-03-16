Ампар сказал, кто может стать главным соперником на ЧЕ по версии ConIFA

Сборная Падании может стать главным соперником на Чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал вице-президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Рафаэль Ампар.

Само участие в европейском турнире, отметил Ампар, может стать серьезным испытанием для национальной команды Абхазии.

"Наша сборная на сегодня — чемпион мира, и поэтому ее выступление на Чемпионате Европы станет довольно серьезным испытанием. Желательно подтвердить мастерство и уровень игры футболистов нашей сборной и выступить достойно", — добавил Ампар.

Президент ФФА Джума Кварацхелия поддержал мнение Ампар и подтвердил, что большая ответственность ложится на плечи игроков сборной.

"До Чемпионата мира, который прошел в прошлом году у нас и который мы выиграли, наша сборная была на 17 месте в рейтинге ConIFA. Сегодня мы в пятерке сильнейших команд", — сообщил Кварацхелия.

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в Чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.