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Ампар сказал, кто может стать главным соперником на ЧЕ по версии ConIFA

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(1:42 / 10.68Mb / просмотров видео: 26)
Sputnik / Томас ТхайцукРоберт Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа

Подготовка сборной Абхазии по футболу к Чемпионату Европы начнется с открытием Чемпионата страны, сказал на пресс-конференции в Sputnik вице-президент ФФА Рафаэль Ампар.

Сборная Падании может стать главным соперником на Чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций), об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказал вице-президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Рафаэль Ампар. 

Само участие в европейском турнире, отметил Ампар, может стать серьезным испытанием для национальной команды Абхазии. 

"Наша сборная на сегодня — чемпион мира, и поэтому ее выступление на Чемпионате Европы станет довольно серьезным испытанием. Желательно подтвердить мастерство и уровень игры футболистов нашей сборной и выступить достойно", — добавил Ампар.

Президент ФФА Джума Кварацхелия поддержал мнение Ампар и подтвердил, что большая ответственность ложится на плечи игроков сборной. 

"До Чемпионата мира, который прошел в прошлом году у нас и который мы выиграли, наша сборная была на 17 месте в рейтинге ConIFA. Сегодня мы в пятерке сильнейших команд", — сообщил Кварацхелия. 

Чемпионат Европы по футболу по версии ConIFA начнется 4 июня в Северном Кипре, первая игра состоится 5 июня, 10 июня – финал. Всего в Чемпионате примут участие восемь команд. Две команды попали на соревнования без жеребьевки, это Падания — действующий чемпион Европы, и команда Северного Кипра — принимающая страна. Остальные сборные принимали участие в жеребьевке. 

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедшие в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд. 



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