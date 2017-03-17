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Севастопольцы развернули "живой" флаг РФ в честь третьей годовщины референдума

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(0:31 / 3.45Mb / просмотров видео: 140)
RUPTLY
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Севастопольцы устроили массовую акцию в честь третьей годовщины мартовского референдума.

Смотрите на видео, как они сформировали гигантский "живой" флаг России, подняв над головой разноцветные листы бумаги.



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