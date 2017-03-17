Севастопольцы развернули "живой" флаг РФ в честь третьей годовщины референдума

Смотрите на видео, как они сформировали гигантский "живой" флаг России, подняв над головой разноцветные листы бумаги.
Смотрите на видео, как они сформировали гигантский "живой" флаг России, подняв над головой разноцветные листы бумаги.
Абхазская делегация приняла участие в XXIV международной выставке "Путешествия и туризм" (MITT), которая прошла с 14 по 16 марта в "Экспоцентре" Москвы.
Рабочий визит делегации Абхазии в Венесуэлу состоялся в начале марта 2017 года.
Концерт памяти павших в Отечественной войне 1992-1993 годов прошел в Абхазской госфилармонии.
Братская республика, чью независимость признала Российская Федерация в один день с Абхазией 26 августа 2008 года, отвечали опрошенные в Сухуме на вопрос, что они знают о Южной Осетии.
Победитель матча за Суперкубок Абхазии по футболу определился в дополнительное время.
О загадке и сочетании несовместимого – невероятной скромности и потрясающей любови к жизни абхазских женщин, рассуждает колумнист Sputnik Борис Войцеховский.
Зампредседателя комитета инвестиций и стратегических проектов администрации Тамбова, руководитель процесса съемок фильма "Сухум-Тамбов" Мария Неретина рассказала о том как снимался фильм.