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Без рукопожатий: Трамп не пожал руку Меркель после переговоров

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TIME

Ангела Меркель и Дональд Трамп после переговоров позировали фотографам в Овальном кабинете. Президент США проигнорировал просьбу журналистов пожать руку Меркель. В свою очередь, Меркель наклонилась к американскому президенту, чтобы узнать пожмет ли он ей руку. Трамп промолчал.



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