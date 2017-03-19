20:39 19 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

Военные учения "Весенний шторм" в Румынии

Получить короткую ссылку
4 0 0

Новости

Все новости
Все новости
(1:11 / 7.50Mb / просмотров видео: 71)
RUPTLY
© RUPTLY.

Около 1200 военнослужащих принимают участие в румыно-американских учениях "Весенний шторм".

Sputnik Молдова.

Совместные маневры на полигоне под Констанцей продлятся до 21 марта.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Репатриация

Мультимедиа

Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Сезон Осень-Зима 2017-2018. День первый
Спортивная и модная: неделя в фотографиях Sputnik
Военные учения Весенний шторм в Румынии
Военные учения "Весенний шторм" в Румынии
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia