Армия САР против боевиков в Хомсе: кадры с места

В Международный день счастья корреспонденты Sputnik провели мини-опрос и поинтересовались, что люди вкладывают в понятие "счастье" и что делает их счастливыми.
На выставке в Ганновере представлен робот-автобус, который может возить пассажиров без водителя.
Около 1200 военнослужащих принимают участие в румыно-американских учениях "Весенний шторм".
Столичные футбольные фанаты испытали в действии "ложки победы", которые могут стать музыкальным инструментом российских болельщиков на ЧМ-2018.
В XXIV Чемпионате Абхазии по футболу принимает участие 10 команд республики.
В пресс-центре Sputnik обсудили "Прогнозы развития политической ситуации после выборов в Народное Cобрание Абхазии" с начальником экспертного управления Администрации президента республики Асланом Барциц в понедельник 20 марта.
В пресс-центре Sputnik обсудили "Прогнозы развития политической ситуации после выборов в Народное Cобрание Абхазии" с начальником экспертного управления Администрации президента республики Асланом Барциц в понедельник 20 марта.