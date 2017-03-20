Экзоскелет для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: видео с выставки

В пресс-центре Sputnik обсудили "Прогнозы развития политической ситуации после выборов в Народное собрание Абхазии" с начальником экспертного управления администрации президента республики Асланом Барциц в понедельник 20 марта.
В Международный день счастья корреспонденты Sputnik провели мини-опрос и поинтересовались, что люди вкладывают в понятие "счастье" и что делает их счастливыми.
На выставке в Ганновере представлен робот-автобус, который может возить пассажиров без водителя.
Формирования сирийских ВС проводят спецоперацию против членов радикальных группировок в Хомсе.
Второй тур выборов в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия пройдет 26 марта, а в округе № 17 Гудаутского района на 14 мая 2017 года назначены новые выборы, сообщил Sputnik ЦИК Абхазии.
Понятие счастья изучается философами, богословами, а что думают по этому поводу психологи, в Международный день счастья в студии радио Sputnik рассказала психолог cухумского Дома юношества Хатуна Логуа.
По сообщению Госгидрометеоцентра республики, через территорию Турции к Черноморскому побережью Абхазии придет антициклон во вторник 21 марта.