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Экзоскелет для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: видео с выставки

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(0:40 / 5.43Mb / просмотров видео: 208)
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Единственный экзоскелет, одобренный для пациентов с инсультом и параличом, на выставке представил человек с параличом, который встает со стула и делает несколько шагов, опираясь на костыли.



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