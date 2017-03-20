"Счастье вдруг…": жители Сухума поделились сокровенным

Здоровье близких и родных, мир в Абхазии, улыбки детей и объятия племянников – вот что делает счастливыми опрошенных.

Другие замечают, что счастье — в мелочах, главное – уметь их разглядеть.

А третьи цитируют Козьму Пруткова: "Хочешь быть счастливым – будь им!"

Международный день счастья празднуется во всем мире 20 марта. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания той идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете. Предложение было внесено на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН Королевством Бутан и поддержано представителями всех 193 государств — членов ООН.