Военные на бронетехнике с флагами РФ в сирийском Африне

Кадры, на которых запечатлено передвижение предположительно российской военной техники предоставил агентству директор Курдского исследовательского центра Наваф Халиль. На видео видно, как бронетранспортеры, а также бронеавтомобили "Тигр" движутся в сторону сирийского города Африн. На технике различимы российские опознавательные знаки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено около населенного пункта Африн для предотвращения режима прекращения боевых действий.