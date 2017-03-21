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Военные на бронетехнике с флагами РФ в сирийском Африне

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(1:05 / 8.36Mb / просмотров видео: 41)
Наваф Халиль
Наваф Халиль

Колонна бронетранспортеров и бронеавтомобилей с российскими опознавательными знаками прибыла в сирийский Африн к линии соприкосновения отрядов курдского ополчения и формирований Сирийской свободной армии.

Кадры, на которых запечатлено передвижение предположительно российской военной техники предоставил агентству директор Курдского исследовательского центра Наваф Халиль. На видео видно, как бронетранспортеры, а также бронеавтомобили "Тигр" движутся в сторону сирийского города Африн. На технике различимы российские опознавательные знаки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что одно из отделений российского Центра примирения враждующих сторон размещено около населенного пункта Африн для предотвращения режима прекращения боевых действий.



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