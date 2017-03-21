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В Крыму стартовали крупномасштабные военные учения ВДВ

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Командно-штабные учения ВДВ при участии кораблей Черноморского флота и сил ВКС прошли на полигоне Опук в Крыму.



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