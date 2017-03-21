В Крыму стартовали крупномасштабные военные учения ВДВ

Во Всемирный день поэзии жители Сухума рассказали корреспондентам Sputnik отрывки из любимых стихотворений.
Пресс-конференция о готовности ЦИК Абхазии ко второму туру выборов в Народное Собрание.
Колонна бронетранспортеров и бронеавтомобилей с российскими опознавательными знаками прибыла в сирийский Африн к линии соприкосновения отрядов курдского ополчения и формирований Сирийской свободной армии.
Единственный экзоскелет, одобренный для пациентов с инсультом и параличом, на выставке представил человек с параличом, который встает со стула и делает несколько шагов, опираясь на костыли.
Жевательную резинку с условиями игры "Правда или действие" изымут из продаж, сообщила компания-производитель в понедельник 20 марта.
С 13 по 18 марта в Республике Адыгея проходила Международная олимпиада "Кавказская математическая олимпиада". В соревновании принимали участие 200 учащихся 7-11 классов из 15 регионов Юга России, Абхазии, Армении.
21 марта, в Международный день леса, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники АНА профессор Сергей Бебия рассказал о технологии спасения лесов Абхазии.