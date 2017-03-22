Клюшкой между ног: хоккеист сборной Канады исподтишка ударил соперника

Об уникальности и экологических проблемах абхазских рек и озер во Всемирный день водных ресурсов корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказал директор института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой из-за ее поездки в Крым.