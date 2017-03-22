Клюшкой между ног: хоккеист сборной Канады исподтишка ударил соперника

Командно-штабные учения ВДВ при участии кораблей Черноморского флота и сил ВКС прошли на полигоне Опук в Крыму.
Во Всемирный день поэзии жители Сухума рассказали корреспондентам Sputnik отрывки из любимых стихотворений.
Пресс-конференция о готовности ЦИК Абхазии ко второму туру выборов в Народное Собрание.
Колонна бронетранспортеров и бронеавтомобилей с российскими опознавательными знаками прибыла в сирийский Африн к линии соприкосновения отрядов курдского ополчения и формирований Сирийской свободной армии.
Об уникальности и экологических проблемах абхазских рек и озер во Всемирный день водных ресурсов корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказал директор института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну участницы "Евровидения" от России Юлии Самойловой из-за ее поездки в Крым.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в рамках рабочего визита в Ткуарчал посетил строящиеся объекты.