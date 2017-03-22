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Клюшкой между ног: хоккеист сборной Канады исподтишка ударил соперника

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Капитан "Питтсбург Пингвинс" Сидни Кросби подъехал к сопернику из "Баффало Сэйбрс" Райану О'Райлли и ударил его клюшкой между ног. Судьи оставили удар без внимания.



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