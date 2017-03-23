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Снова милиционер на капоте: кадры очевидца, снятые в Бишкеке

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(0:15 / 1.82Mb / просмотров видео: 856)
Sputnik
© Sputnik.

Инцидент произошел на проспекте Жибек Жолу в районе Западного автовокзала.

В Бишкеке сотрудника Управления патрульной милиции ГУВД провезли на капоте автомобиля, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан очевидец происшествия. Он же отправил видео с места событий.

По словам очевидца, инцидент произошел сегодня, 23 марта, примерно в 12.30 на проспекте Жибек Жолу в районе Западного автовокзала. Видео запечатлело, как сотрудник УПМ едет на машине, схватившись за капот. В УПМ ГУВД столицы уточняют информацию. За март это уже второй случай, когда сотрудника патрульной милиции провозят на капоте. 15 марта на пересечении проспектов Чуй и Манаса водитель не подчинился автоинспектору и попытался уехать, сбив его машиной, однако милиционер успел схватиться за капот.

 



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