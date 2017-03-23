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Смех и слезы: Валерия Адлейба смотрит видео поддержки

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Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (72)
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(2:10 / 13.43Mb / просмотров видео: 26)
Sputnik
© Sputnik.

Конкурсантка нового музыкального шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба впервые увидела подборку видео поддержки, куда вошли пожелания из ее школы-интерната и посвященная Лере мотивационная песня блогера из Казахстана.

После успешного выступления в первом туре нового музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба готовится ко второму, не менее сложному туру.

Чтобы немного расслабиться и увидеть друзей, Валерия Адлейба просмотрела видео, подготовленные информационным агентством Sputnik Абхазия. Лера увидела, как поддерживают ее в Абхазии и не только: как одноклассники танцуют и поют "Лера супер!", раскрывают имена тайных воздыхателей в интернате, а блогер из Казахстана спел Лере мотивационную песню, написанную специально для нее.

После слов благодарности всей Абхазии за поддержку, Лера не смогла сдержать слез.

"Такая сильная поддержка. Я рада, что у меня есть такие друзья. Очень по ним скучаю. Мне приятно. Я буду стараться не подводить тех, кто болеет и поддерживает меня", – сказала конкурсанта музыкального шоу "Ты супер!".

Следить за успехами Валерии Адлейба вы можете на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях. Сейчас участнице из Абхазии нужна ваша поддержка. Sputnik Абхазия запустил флешмоб на страницах социальных сетей. Вы можете записать видео со словами поддержки и разместить на своих аккаунтах, поставив хештег  #ЛераТыСупер. Лучшее видео будет размещено на сайте Sputnik. 


Темы:
Валерия Адлейба "Ты супер!" (72)
Теги:
Абхазия


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