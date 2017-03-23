Групповые удары из "Урагана", "Града" и гаубиц: учение артиллерии под Оренбургом

В ночь на 23 марта начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области.
XVI спартакиада по национальным видам спорта среди сухумских школьников прошла в Сухуме 23 марта.
Выдача новых абхазских общегражданских паспортов возобновится 27 марта, сказал глава МВД Аслан Кобахия.
Четыре человека погибли, сорок были ранены во время произошедшего в среду днем теракта в лондонском районе Вестминстер, террорист был ликвидирован полицией.
Круглый стол Гильдии отельеров Абхазии по подготовке к курортному сезону прошел в четверг 23 марта.
Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия пройдет 26 марта, а в округе № 17 гудаутского района назначены новые выборы на 14 мая.
Круглый стол Гильдии отельеров Абхазии по подготовке к курортному сезону прошел в четверг 23 марта.