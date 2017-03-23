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Групповые удары из "Урагана", "Града" и гаубиц: учение артиллерии под Оренбургом

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Минобороны РФ
Минобороны РФ

Крупномасштабные учения в рамках лагерного сбора артиллерии Центрального военного округа прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Смотрите кадры учебных стрельб из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б".



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