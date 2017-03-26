Мощный взрыв в Великобритании: кадры с места

Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.
Второй тур выборов в Народное Собрание-Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Сегодня в Бишкеке сторонники задержанного экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова устроили стычку с милицией, но их разогнали.
Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.
Гости благотворительного мероприятия, доход с которого будет в том числе передан на лечение детей, смогут купить картины, изделия ручной работы, и попробовать блюда русской кухни.
Чемпион СССР и обладатель Кубка СССР, легендарный футболист Никита Симонян - воспитанник сухумского "Динамо".