Мощный взрыв в Великобритании: кадры с места

Второй тур выборов в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия проходит в 22 округах страны в воскресенье 26 марта.

Гости благотворительного мероприятия, доход с которого будет в том числе передан на лечение детей, смогут купить картины, изделия ручной работы, и попробовать блюда русской кухни.