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Мощный взрыв в Великобритании: кадры с места

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(0:39 / 4.20Mb / просмотров видео: 22)
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По меньшей мере 32 человека пострадали из-за мощного взрыва на западе Великобритании. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.



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