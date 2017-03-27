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Фитнес-тренер в 80 лет: кыргызстанец открыл тренажерный зал

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(2:40 / 17.07Mb / просмотров видео: 333)
SputnikЭмиль Садыров
© Sputnik. Эмиль Садыров

В 60 лет Болот Мамбеталиев начал заниматься спортом, в 62 он стал мастером спорта по пауэрлифтингу, а позже – первым президентом Федерации пауэрлифтинга КР, с которой провел пять чемпионатов.

Sputnik Казахстан

Свой спортзал Мамбеталиев открыл около шести лет назад. Чтобы взять ипотечный кредит, он скопил 30 процентов от необходимой суммы и приобрел подвал в одном из домов Бишкека.

"Постепенно покупал тренажеры, деньги собирал по крупицам… Кредит выплачу, наверное, через год. Когда соседи узнали, что у меня есть спортзал, стали моими клиентами. Ко мне приходят с грыжей, аритмией, сахарным диабетом и последствиями инсульта. Мы вместе разрабатываем программу тренировок, я нахожу персональный подход к каждому клиенту", — рассказал 80-летний тренер.

Месячный абонемент на персональные тренировки стоит 3 тысячи сомов (около 14 тысяч тенге), для студентов — скидка в 40%.




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Болоту Мамбеталиеву 80 лет, он работает персональным фитнес-тренером
Фитнес-тренер в 80 лет: кыргызстанец открыл тренажерный зал
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