Фитнес-тренер в 80 лет: кыргызстанец открыл тренажерный зал

Sputnik Казахстан

Свой спортзал Мамбеталиев открыл около шести лет назад. Чтобы взять ипотечный кредит, он скопил 30 процентов от необходимой суммы и приобрел подвал в одном из домов Бишкека.

"Постепенно покупал тренажеры, деньги собирал по крупицам… Кредит выплачу, наверное, через год. Когда соседи узнали, что у меня есть спортзал, стали моими клиентами. Ко мне приходят с грыжей, аритмией, сахарным диабетом и последствиями инсульта. Мы вместе разрабатываем программу тренировок, я нахожу персональный подход к каждому клиенту", — рассказал 80-летний тренер.

Месячный абонемент на персональные тренировки стоит 3 тысячи сомов (около 14 тысяч тенге), для студентов — скидка в 40%.



