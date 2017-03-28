Конфликт в абхазском пейзаже: кадры со съемочной площадки

Рабочее название фильма "Домой". Длительность – пятнадцать минут. Это кино о том, как человека прогнали из семьи, и он оказался в Абхазии без документов. Герой забредает в дом к бабушке с дедушкой, они его сначала принимают радушно, но дальше взаимоотношения не складываются.

Основная идея, по словам режиссера картины, в том, что человек, у которого нет чувства дома внутри, никогда не сможет найти его во вне. Ему вроде дали свободу, но идти некуда.

Как рассказывают члены съемочной группы, Абхазия была выбрана, потому что это очень фактурное место.

Снимали короткометражку больше недели.

Одну из ролей в картине играл Народный артист Абхазии, директор студии "Абхазфильм" Вячеслав Аблотиа.

Создатели ленты — режиссер Алексей Тихомиров, оператор Вадим Шекун, актер Александр Антонов и звукооператор Дмитрий Дмитриев. Кто-то из Вологды, кто-то из Москвы. Раньше они снимали документальные фильмы, рекламные ролики. Сейчас решили попробовать сделать игровое кино. Сценарий написал корреспондент Sputnik Лев Рыжков. Финансируется картина из собственных средств съемочной группы.

Фильм снят, группа уехала в Россию монтировать материал.

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