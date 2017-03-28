Сирийские солдаты сражаются с боевиками на севере провинции Хама

В Абхазии закончились съемки короткометражного фильма по сценарию корреспондента Sputnik Льва Рыжкова и при поддержке редакции Sputnik Абхазия.
День войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. Смотрите на видео, какую подготовку проходят бойцы Росгвардии.
В 60 лет Болот Мамбеталиев начал заниматься спортом, в 62 он стал мастером спорта по пауэрлифтингу, а позже – первым президентом Федерации пауэрлифтинга КР, с которой провел пять чемпионатов.
В День театра 27 марта в пресс-центре Sputnik прошел видеомост Сухум-Москва-Цхинвал.
Штампы для прописки и выписки переданы паспортным отделам районных УВД, сообщил Sputnik начальник ПВС Абхазии Эдуард Манаргия.
В Международный день театра актеры Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера в музыкально-драматической фантазии "РУСДРАМ-ШОУ" сыграли роли, о которых мечтали. О том, какие именно, читайте в материале корреспондента Sputnik Амры Амичба.
Пресс-конференция победителя боксерского шоу "Гладиаторы ринга" Батала Чежия и президента Федерации профессионального бокса Абхазии Алика Карди оглы прошла в пресс-центре Sputnik.