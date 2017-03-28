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Сирийские солдаты сражаются с боевиками на севере провинции Хама

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(1:23 / 10.98Mb / просмотров видео: 8)
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Сирийские солдаты и отряды союзного ополчения ведут контрнаступление на позиции боевиков на севере провинции Хама. Ранее правительственные войска вновь заняли деревню Маарзаф неподалеку от стратегически важного города Мухрада.



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Сирийские солдаты сражаются с боевиками на севере провинции Хама
Сирийские солдаты сражаются с боевиками на севере провинции Хама
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