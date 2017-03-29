Подушки "Gentlefan" и объятия: как встретили футбольных фанатов из Бельгии в Сочи

В ходе учений военнослужащие России и Таджикистана с помощью армейской авиации и военной техники отработали боевые маневры и продемонстрировали ведение операции от первого лица.
Участница шоу "Ты супер!" из Абхазии Валерия Адлейба побывала в гостях у Александра Шоуа — российского композитора, певца, солиста дуэта "Непара".
Боксер Батал Чежия и президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди оглы на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik рассказали о поединке в Анапе и планах на будущее.
В фойе Государственного Русского театра драмы (РУСДРАМ) имени Фазиля Искандера открылась фотовыставка "Жизнь театра".
Брифинг с министром здравоохранения Абхазии Андзором Гоовом о предстоящем подписании договора между Абхазией и РФ об обязательном медицинском страховании жителей республики, обладающих российским гражданством, прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 29 марта.
Брифинг с министром здравоохранения Абхазии Андзором Гоовом о предстоящем подписании договора между Абхазией и Россией об обязательном медицинском страховании жителей республики, обладающих российским гражданством, прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 29 марта.
Сфера услуг и обслуживания регулируется законом "О защите прав потребителей", принятом в 2007 году, соблюдается ли он в Абхазии и куда обращаться тем, кто считает, что их права нарушены, узнавала корреспондент Sputnik Амра Амичба.