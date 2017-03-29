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Подушки "Gentlefan" и объятия: как встретили футбольных фанатов из Бельгии в Сочи

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RUPTLY
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Российские активисты вручили футбольным болельщикам из Бельгии памятные декоративные подушечки с надписью "Gentlefan" перед товарищеским матчем стран на стадионе "Фишт" в Сочи.



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