Подушки "Gentlefan" и объятия: как встретили футбольных фанатов из Бельгии в Сочи

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Посольство РФ в Абхазии будет ускоренно выдавать гражданство детям Брифинг с министром здравоохранения Абхазии Андзором Гоовом о предстоящем подписании договора между Абхазией и РФ об обязательном медицинском страховании жителей республики, обладающих российским гражданством, прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 29 марта. 21

Жители Абхазии с гражданством РФ получат медпомощь в любом регионе Брифинг с министром здравоохранения Абхазии Андзором Гоовом о предстоящем подписании договора между Абхазией и Россией об обязательном медицинском страховании жителей республики, обладающих российским гражданством, прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в среду 29 марта. 53