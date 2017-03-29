ФСБ изъяла у торговцев оружием более 90 кг взрывчатки и автоматы

ФСБ РФ пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Центрального федерального округа.

В ходе разработки установлена численность преступной группы, определены функции каждого участника, задокументирована их деятельность и определено, где они хранят свой товар. В марте в Московской и Владимирской областях были задержаны четверо подозреваемых.

Из незаконного оборота изъято: 17 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (ручной пулемет Калашникова, пистолеты-пулеметы "Витязь", "Кедр", автоматы Калашникова, пистолеты "Беретта", Макарова, винтовки и ружья), свыше 90 килограммов взрывчатых веществ, более 700 боеприпасов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Возбуждены уголовные дела по статье "незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ".