20:31 29 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Видео

ФСБ изъяла у торговцев оружием более 90 кг взрывчатки и автоматы

Получить короткую ссылку
1810

Новости

Все новости
Все новости
(0:46 / 4.31Mb / просмотров видео: 121)
ФСБ РФ
ФСБ РФ

ФСБ РФ разоблачила крупную группу, торговавшую оружием в Центральной России, — изъято более 90 килограммов взрывчатки и 17 "стволов".

ФСБ РФ пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории Центрального федерального округа.

В ходе разработки установлена численность преступной группы, определены функции каждого участника, задокументирована их деятельность и определено, где они хранят свой товар. В марте в Московской и Владимирской областях были задержаны четверо подозреваемых.

Из незаконного оборота изъято: 17 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (ручной пулемет Калашникова, пистолеты-пулеметы "Витязь", "Кедр", автоматы Калашникова, пистолеты "Беретта", Макарова, винтовки и ружья), свыше 90 килограммов взрывчатых веществ, более 700 боеприпасов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы.

Возбуждены уголовные дела по статье "незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ".



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
"Чикаго", "Человек из Ламанчи" и "Бал вампиров" в Сухуме: фантазия РУСДРАМа
Жуки
Слабая работа карантинных служб: экологи Абхазии рассказали о вредителях
Рак молочной железы
Рак груди: что нужно знать

Соцсети

Sputnikabkhazia