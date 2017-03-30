Путин ответил о вмешательстве РФ в выборы в США

Интерактивная пресс-конференция с педагогами и учениками Гагрского лицея-интерната прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 30 марта.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал замечание опоздавшему на заседание правительства министру сельского хозяйству Александру Ткачеву.
"Зябким сухумским весенним вечером", цитата по Уоррену, во дворике одного из ресторанов столицы встретились англичанин, ведущий программы "Поедем, поедим!" и абхазка, колумнист Sputnik Изольда Хагба, чтобы приготовить вкусные блюда друг для друга.
Один день съемок передачи "Поедем, поедим!" канала НТВ прошел на сухумской набережной.
Интерактивная пресс-конференция с педагогами и учениками Гагрского лицея-интерната прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 30 марта.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия прокомментировала анонсы о незаконном показе художественного фильма "Софичка" в Абхазии.
Подсудимые отказались участвовать в процессе, их адвокаты демонстративно покинули суд, родственники устроили скандал, Верховный Суд вынес в четверг 30 марта решение по делу об убийстве предпринимателя Сергея Клемантовича и его подруги Ольги Скаредновой.