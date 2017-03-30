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Путин ответил о вмешательстве РФ в выборы в США

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(0:33 / 3.65Mb / просмотров видео: 230)
RUPTLY
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Американский журналист на международном арктическом форуме в Архангельске задал вопрос президенту РФ о том, пыталась ли Россия повлиять на результаты выборов в США. Смотрите на видео, что ответил Путин.



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