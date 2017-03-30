Медведев отчитал Ткачева за опоздание

Интерактивная пресс-конференция с педагогами и учениками Гагрского лицея-интерната прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 30 марта.
Американский журналист на международном арктическом форуме в Архангельске задал вопрос президенту РФ о том, пыталась ли Россия повлиять на результаты выборов в США. Смотрите на видео, что ответил Путин.
"Зябким сухумским весенним вечером", цитата по Уоррену, во дворике одного из ресторанов столицы встретились англичанин, ведущий программы "Поедем, поедим!" и абхазка, колумнист Sputnik Изольда Хагба, чтобы приготовить вкусные блюда друг для друга.
Один день съемок передачи "Поедем, поедим!" канала НТВ прошел на сухумской набережной.
Интерактивная пресс-конференция с педагогами и учениками Гагрского лицея-интерната прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 30 марта.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия прокомментировала анонсы о незаконном показе художественного фильма "Софичка" в Абхазии.
Подсудимые отказались участвовать в процессе, их адвокаты демонстративно покинули суд, родственники устроили скандал, Верховный Суд вынес в четверг 30 марта решение по делу об убийстве предпринимателя Сергея Клемантовича и его подруги Ольги Скаредновой.