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Медведев отчитал Ткачева за опоздание

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(0:40 / 3.99Mb / просмотров видео: 34)
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сделал замечание опоздавшему на заседание правительства министру сельского хозяйству Александру Ткачеву.



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