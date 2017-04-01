LIVE: Международный вокальный конкурс "Ты супер!" на телеканале НТВ

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана после того, как суд Сеула выдал ордер на арест по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.