Как Месси играл в 15 лет: впервые в сети появилось архивное видео

Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
В последнюю пятницу марта Ростов-на-Дону стал центром необычных соревнований среди невест. Без пяти минут жены устроили забег, и назвали его "Бегу за мечтой".
Ведущий программы НТВ "Поедем, поедим!" Джон Уоррен в третий раз приехал в Абхазию для съемок своей передачи.
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была задержана после того, как суд Сеула выдал ордер на арест по обвинениям во взяточничестве, злоупотреблении властью и передаче конфиденциальной информации постороннему лицу — личной знакомой экс-президента Цой Сун Силь.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Евгений Евтушенко получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер.
Состоялась жеребьевка Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций).