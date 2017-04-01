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Как Месси играл в 15 лет: впервые в сети появилось архивное видео

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FC Barcelona

Футбольный клуб "Барселона" опубликовал в Youtube видео с игрой пятикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси за молодежную команду.



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