Массовый спуск с горы в купальниках в Сочи

Три человека погибли, шестеро получили тяжелые травмы в Швеции после ДТП с автобусом, в котором находилось 50-60 школьников, сообщили на пресс-конференции врачи больницы города Эстерсунд.
Прямая трансляция с международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Футбольный клуб "Барселона" опубликовал в Youtube видео с игрой пятикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси за молодежную команду.
В последнюю пятницу марта Ростов-на-Дону стал центром необычных соревнований среди невест. Без пяти минут жены устроили забег, и назвали его "Бегу за мечтой".
В день рождения Ханса Кристиана Андерсена, 2 апреля по всему миру отмечается Международный день детской книги.
Документы на победивших во втором туре выборов кандидатов в депутаты Парламента Абхазии Центральная избирательная комиссия передала в Народное Собрание, где им выдадут депутатские удостоверения.
Поэт Евгений Евтушенко умер от рака в субботу 1 апреля в американском городе Талса, где жил и преподавал в университете с 1991 года.