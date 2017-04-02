Массовый спуск с горы в купальниках в Сочи

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День детской книги: молодые пишут о любви В день рождения Ханса Кристиана Андерсена, 2 апреля по всему миру отмечается Международный день детской книги. 21

ЦИК Абхазии официально зарегистрировал избранных депутатов Парламента Документы на победивших во втором туре выборов кандидатов в депутаты Парламента Абхазии Центральная избирательная комиссия передала в Народное Собрание, где им выдадут депутатские удостоверения. 694