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Мрамор, арки и барельефы - как выглядит роскошный музей лошадей в Китае

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(0:36 / 3.80Mb / просмотров видео: 170)
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Музей живых лошадей в Китае. На видео лошади с разными "прическами" ( у кого - колорирование на гриве, у кого - косички) в открытых вольерах. Есть даже зебры.



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