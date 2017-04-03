Мрамор, арки и барельефы - как выглядит роскошный музей лошадей в Китае

Видеомост с названием "Перспективы развития армяно-абхазских отношений" прошел в пресс-центре Sputnik Абхазия в понедельник 3 апреля.
В 2017 году исполняется 75 лет с начала одного из наиболее масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов – Битвы за Кавказ.
Инцидент произошел в понедельник днем на двух станциях метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь" и "Технологический институт".
В Ярославле начали гадать на медведях. Местным мишкам из зоопарка предложили 2 пирога: рыбный и мясной. В зависимости от выбора, погода будет либо солнечной, либо не очень.
О встрече поэтов на даче Евтушенко, о первом компьютере в Абхазии, о переводах произведений абхазских авторов – в Абхазии вспоминают о поэте Евгении Евтушенко, скончавшемся в США на 85-м году жизни.
Детский психолог Анжела Ладария в интервью Sputnik Абхазия рассказала, как жестокое обращение с животными может повлиять на детскую психику.
Круглый стол, посвященный памяти Гивия Агрба, в канун 80-летия со дня его рождения состоялся в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.