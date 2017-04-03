Диалог в перспективе: абхазские депутаты рассказали о взаимодействии с Арменией

Вновь избранные депутаты Народного Собрания Абхазии Ашот Миносян, Левон Галустян, Левон Дащян ответили на вопросы армянских и абхазских журналистов.

По словам депутатов, правительство Абхазии уделяет большое внимание армянской общине, которая в республике насчитывает 42 тысячи человек. В Абхазии больше двадцати армянских школ, в них действуют секции, посвященные национальной культуре. С 2013 года в Гагре работает армянская церковь. Армяне Абхазии интегрированы в общество и вместе абхазами и представителями других национальностей строят независимое демократическое государство.

По словам Ашота Миносяна, взаимодействие Абхазии и Армении могло бы строиться в туристическом, торговом и сельхознаправлении.

Но, как рассказал Левон Галустян, сейчас, как только озвучиваются экономические проекты между Абхазией и Арменией, они срываются из-за реакции Грузии.

«Хотелось, чтобы Армения нашла способ и политическую волю наладить взаимоотношения с Абхазией, при этом, не разрывая своих связей с Грузией», — сказал Галустян.

Левон Дащян не верит, что в ближайшем будущем это случится.

Левон Галустян поделился, что армяне Абхазии болезненно реагируют на то, когда политика влияет на спорт и культуру.

Парламентарии рассказали, что сейчас армянская община Абхазии готовится к священному для всех армян Дню памяти геноцида 24 апреля. В этот день в армянских школах проходят траурные мероприятия, в церкви возжигаются свечи в память погибших.

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