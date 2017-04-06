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Репетиция парада Победы в Алабино

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(1:07 / 7.22Mb / просмотров видео: 297)
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Репетиция парада Победы к 9 маю прошла в подмосковном Алабино, где военные отрабатывали марш солдат, работу духового оркестра и проезд военной техники, включая танки Т-90 и "Армата", российские бронеавтомобили "Тигр" и ракетные комплексы "Тополь-М".



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