Репетиция парада Победы в Алабино

"Тотальный диктант" в этом году пройдет в Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир 8 апреля в 14:00.
Всемирный день настольного тенниса, известный также как "пинг-понг", отмечается 6 апреля в более чем 200 странах мира.
Мужчине оторвало пальцы после детонации предмета, который он подобрал на дороге в Ростове-на-Дону
Самые маленькие фанаты Валерии Адлейба поддержали конкурсантку шоу "Ты супер!".
Около 30 абхазских паломников отправятся в Иерусалим накануне Пасхи.
Администрация и Собрание города Сухума в рамках подготовки к курортному сезону 2017 организуют субботник в пятницу 7 апреля, сообщил управляющий столичного домоуправления № 2 Алексей Багателия.
Пресс-конференция с организаторами "Тотального диктанта" прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 6 апреля.