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Трансляция завершена: акции памяти погибших при теракте в Санкт-Петербурге

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Инцидент произошел в понедельник днем на двух станциях метро Санкт-Петербурга "Сенная площадь" и "Технологический институт".



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