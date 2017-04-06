Трансляция завершена: акции памяти погибших при теракте в Санкт-Петербурге

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу подтвердило обнаружение самодельного взрывного устройства в одной из квартир дома в Невском районе города, где в четверг рано утром была проведена частичная эвакуация жильцов, устройство обезврежено, сообщил представитель ведомства.
Следователи изъяли записи с камер наружного наблюдения в районе взрыва неустановленного устройства рядом с лицеем №5 в Ростове-на-Дону, они могут помочь установить личность подозреваемого, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Галина Гагалаева.
"Тотальный диктант" в этом году пройдет в Национальной библиотеке Абхазии имени Папаскир 8 апреля в 14:00.
Репетиция парада Победы к 9 маю прошла в подмосковном Алабино, где военные отрабатывали марш солдат, работу духового оркестра и проезд военной техники, включая танки Т-90 и "Армата", российские бронеавтомобили "Тигр" и ракетные комплексы "Тополь-М".
О формировании районных подразделений Cлужбы судебных исполнителей, о мерах, предпринимаемых в отношении тех, кто не исполняет решения абхазских судов, и о создаваемом сайте ведомства в интервью радио Sputnik рассказал главный судебный исполнитель Республики Абхазия Зураб Барциц.
Некоммерческая благотворительная организация Абхазский общественный фонд развития "Амшра" активно продвигает проекты, направленные на развитие в самых разных сферах, начиная от экономики и заканчивая спортом. О самых удачных проекта Фонда рассказала в студии радио Sputnik Абхазия содиректор Аида Ладария.
Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев рассказал о подготовке к выборам президента ЮО в Абхазии.