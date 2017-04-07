Захарова: Россия не намерена мириться с "актом агрессии против суверенной Сирии"

Православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие.