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Захарова: Россия не намерена мириться с "актом агрессии против суверенной Сирии"

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МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ракетные удары США в Сирии, призвала созвать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения сложившейся ситуации.

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