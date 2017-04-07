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Трамп подтвердил приказ об ударе США по Сирии в обращении к американцам

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(2:51 / 18.99Mb / просмотров видео: 948)
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что приказал нанести массированный авиаудар по аэродрому сирийских ВВС. Смотрите на видео обращение американского лидера к согражданам.



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