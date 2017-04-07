Трамп подтвердил приказ об ударе США по Сирии в обращении к американцам

Православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие.
Военные обслуживают истребители на военной базе в Сирии, пилот садится за штурвал, кадры взлета.
Творческим вечером актера театра и кино, режиссера и писателя Вениамина Смехова Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба открывает цикл встреч с творческими людьми "Человек слова".
Брифинг Минобороны по ракетному удару США по Сирии.
Уже завтра, 8 апреля, стартует новый второй этап "Ты супер!", совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Спортивная площадка воркаут в столице Абхазии стала 41 по счету в рамках Федерального проекта "Трезвая Россия".
Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.