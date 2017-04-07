Кадры сирийской базы, по которой нанесли удар США

Православные во всем мире отмечают один из самых важных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы, именно в этот день к Деве Марии явился ангел и сообщил о том, что она родит Иисуса Христа. В честь праздника в Сухумском кафедральном соборе прошла Божественная литургия, на которую пришли многочисленные прихожане, верующие.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что приказал нанести массированный авиаудар по аэродрому сирийских ВВС. Смотрите на видео обращение американского лидера к согражданам.
Творческим вечером актера театра и кино, режиссера и писателя Вениамина Смехова Абхазская государственная филармония имени Раждена Гумба открывает цикл встреч с творческими людьми "Человек слова".
Брифинг Минобороны по ракетному удару США по Сирии.
Уже завтра, 8 апреля, стартует новый второй этап "Ты супер!", совместного проекта международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ.
Спортивная площадка воркаут в столице Абхазии стала 41 по счету в рамках Федерального проекта "Трезвая Россия".
Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал терактом наезд грузовика на людей в центре Стокгольма.