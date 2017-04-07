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Кадры сирийской базы, по которой нанесли удар США

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(0:38 / 4.05Mb / просмотров видео: 94)
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Военные обслуживают истребители на военной базе в Сирии, пилот садится за штурвал, кадры взлета.



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